Jugendzentrum in Dransdorf Wie die Stadt Bonn eine heile Welt im Problembezirk schaffen will

Drogen sind in Dransdorf ein Thema. Das bestätigt die Polizei. „Auch wir wissen das“, sagt Peter Bröxkes. Er ist Abteilungsleiter der Jugendförderung bei der Stadt. „Die jungen Menschen wachsen mit dieser Situation auf. Das gehört wie auch andernorts zum Alltag.“ Mitarbeitende des Jugendzentrums, der Grundschule, Streetworker und Ermittler in Dransdorf tauschen sich regelmäßig aus, was an einschlägigen Treffpunkten – etwa dem Kettelerplatz – los ist. Für den Alltag innerhalb des örtlichen Jugendzentrums sind solche Informationen nicht maßgeblich. Denn dort herrschen klare Regeln. Keine Zigaretten, keine Drogen, kein Alkohol. Gern gesehene Gäste sind also alle jungen Leute, die mit Drogen nichts am Hut haben. Was aber nicht bedeutet, dass sie keine Probleme hätten. Bröxkes sagt: „Dransdorf hat einerseits gewachsene, gute Strukturen, andererseits ist der Anteil von Familien mit Unterstützungsbedarf hoch.“ Und nicht alle Kinder wachsen gut behütet auf.