Folgen des Klimawandels Kiefern müssen im Hardtberg-Wald entfernt werden

Wegen der in den vergangenen Jahren immer häufiger auftretenden, lang anhaltenden Trockenperioden und der damit verbundenen Absenkung des Grundwasserspiegels haben Bäume große Probleme, genügend Wasser zu erschließen. Besonders in einer Kuppenlage wie beim Hardtberg-Wald verlieren Bäume an Stabilität und können Spaziergänger gefährden. Die Förster erwarten, dass sich die kahlen Stellen im Wald durch natürliche Aussaat wieder schließen. Sollte das nicht der Fall sein, werden sie mit heimischen, robusten Baumarten aufforsten.