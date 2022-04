Spannende Experimente : Kinder lernen an Duisdorfer Grundschule spielerisch Physik

Duisdorf An der Ludwig-Richter-Schule erleben die Grundschüler eine kindgerechte Physikshow rund um die Elemente. „Physikant“ Sascha Ott beschert den Kindern mit spannenden Experimenten ein echtes Erlebnis.

Ott ist Mitglied bei der Gruppe Physikanten & Co., die mit ihren Wissenschaftsshows seit mehr als 20 Jahren vor allem Jugendliche und Erwachsene begeistert. Seit 2016 ist er mit einem kindgerechten interaktiven Programm auch an Grundschulen unterwegs, am Dienstag besuchte er die Schule in Duisdorf. In der Turnhalle ging es in zwei Aufführungen um die vier Elemente. Die älteren Kinder konnten sie bereits aufzählen: Feuer, Wasser, Erde und Luft.