Gebäude heizt sich stark auf Bonner Kita kann wegen Hitze keine Kinder betreuen

Am Montag war es in der Kita Swimmy so heiß, dass die Mitarbeiter der Einrichtung in Lessenich keine Kinder betreuen konnten. „In den Räumen sind es derzeit über 30 Grad“, berichtet Bernd Siebertz, Vorstandsvorsitzender des Kleinen Muck. Auch am Dienstag gab es deshalb keine Betreuung. Der Verein betreibt die Kita und mietet sie von der Stadt. Mit dem Gebäude, das erst ein paar Jahre alt ist, gab es von Anfang an Probleme: Ursprünglich sollte die Kita 2018 eröffnen, doch dann stellte die Stadt gravierende Baumängel fest. Im März 2020 konnte die Einrichtung schließlich den Betrieb aufnehmen.