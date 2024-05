Wieder geöffnet Kletterwald im Hardtbergbad in Bonn bietet viele Neuerungen

„Ich finde, es macht viel Spaß“, sagt auch Janne (10). Die Stelle mit dem Schlitten, der auf zwei Drahtseilen rutscht, fand sie schwierig. Sich darauf zu setzen ist nicht so einfach, obwohl man die Kufen an einer Stelle einhaken kann. „Und er hängt am Ende ein bisschen.“ Die Familie hat schon einige Kletteranlagen durch, in der Vulkaneifel und in Bad Honnef zum Beispiel, und findet das Angebot in Duisdorf gut. Vor allem, weil man in der Freibadsaison mit der Eintrittskarte nach dem Klettern gleich schwimmen gehen kann. Schon jetzt ist der Kleinkinder-Flusslauf in Betrieb.