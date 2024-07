Ein Jahr „oben ohne“-Schwimmen in Bonn Die nackte Wahrheit

Zuvor viel diskutiert, nach langem Hin und Her endlich beschlossen und dann kaum genutzt: Die Erlaubnis, dass Frauen im Schwimmbad „oben ohne“ sein dürfen. Seit Juni 2023 ist es Menschen aller Geschlechter in Bonner Bädern erlaubt, ihren nackten Oberkörper zu zeigen. Die Stadt möchte damit die Rechte von Frauen stärken – und das ist gut so.