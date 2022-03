Zeichnen mit Licht : Bonner Künstler zaubern bun­te Sym­bo­le und Schrift in die Nacht

Foto: Dirk Matthiesen 8 Bilder Bonner Künstler kreieren Kunstwerke mit Licht

Bonn Mit einer bestimmten Technik zaubern Lissy und Dirk Matthiesen bunte Symbole und Schrift in die Nacht. Ihr Hobby ist längst zu einem Nebenberuf geworden.



Wenn es dunkel wird, eröffnet sich Fotografen eine neue Welt aus Lichtern, Formen und Farben. Lissy und Dirk Matthiesen aus Duisdorf haben in dieser besonderen Welt ein neues Hobby für sich entdeckt: Light-Painting, das „Zeichnen mit Licht“. Dabei handelt es sich um eine spezielle Technik der Fotografie, die aus Bildern Kunstwerke entstehen lässt. Der Trick dabei: Eine lange Kamera-Belichtungszeit und die Verwendung von Beleuchtungs-Tools, mit denen die Aufnahme malerisch gestaltet werden kann.

Selbstgebastelte Tools für spezielle Effekte

Leuchtende 3D-Kugeln, flimmernde Farbschweife und täuschend echte Flammeneffekte entstehen auf diese Weise in der Dunkelheit. Damit es gelingt, braucht es neben dem passenden Hintergrund auch reichlich Ausstattung: Mit einem Bollerwagen voller Leuchtwerkzeugen kommt das Ehepaar abends in die Rheinaue. Bunte Neonröhren, die an einer Taschenlampe befestigt werden, eine blaue Trinkflasche und kleine Lämpchen, die mit Pergamentpapier in verschiedenen Farben überklebt wurden: Die meisten Hilfsmittel für Lichteffekte hat das Paar selbst zusammengebastelt. „Ein paar Sachen haben wir auch aus dem Baumarkt oder im Internet bestellt“, sagt Dirk Matthiesen.

Mehrere Effekte in einem Bild

Am Rheinufer in der Nähe des Post-Towers ist nach Sonnenuntergang ein geeigneter Ort für die Lichtkunst, meint das Ehepaar. Auf der Wiese bauen die beiden Stativ und Kamera auf, überprüfen den Hintergrund auf Laternenlichter und andere fremde Lichtquellen, die das Bildmotiv stören könnten – dann kann es losgehen. Mit einem leuchtenden Stab stellt sich Lissy Matthiesen vor die Kamera. Als ihr Mann den Auslöser betätigt, zeichnet sie mit schwungvollen Bewegungen ein rot-blaues Motiv in die Dunkelheit.

Nach einigen Sekunden entsteht das leuchtende Kunstwerk allmählich auf dem Kamera-Bildschirm. Bei den meisten Bildern besteht die Aufnahme aus einzelnen Sequenzen. Die Künstler verwenden abwechselnd verschiedene Werkzeuge, um mehr Effekte im Bild zu erzeugen. Zwischen diesen decken sie das Objektiv mit einer dunkeln Mütze ab, damit nicht zu viel Licht durch die Linse kommt. Nach gut einer Minute ist das Foto fertig.

3D-Leuchtkugel auf der Wiese

Dirk Matthiesens Lieblingstool erinnert an eine Angelroute. „Das ist eine Blumenrankstange, an die wir eine Tapetenrolle befestigt haben, und an den Enden sind jeweils Leuchtmittel", erklärt er. Der Künstler schwingt den Lichtstab und kreist dabei rhythmisch zur Drehung des Stabs in seiner Hand. So entsteht eine leuchtende 3D-Kugel auf der Wiese. „Wichtig ist, dass man beim Light-Painting dunkle Kleidung trägt“, sagt Matthiesen. Nur so könne verhindert werden, dass man die Person, die das Leuchtobjekt bewegt, auf dem Bild erkennt.

Besuch von der Polizei

Für Passanten mag der Vorgang irritierend aussehen, einige haben sich sogar schon gesorgt: „Einmal im Winter haben wir auf dem Messdorfer Feld auf der gefrorenen Wiese mit glühender Stahlwolle im Schneebesen Lichtstreifen erzeugt – wenig später war die Polizei vor Ort. Als wir ihnen erklärt haben, was wir machen, waren sie aber total begeistert und interessiert an dem Entstehungsprozess der Bilder", erzählt Lissy Matthiesen.

Unterm Sternenhimmel oder in leerstehenden Fabrikhallen, sogenannten "Lost Places", gehen die beiden ihrem Hobby, das sie inzwischen zum Nebenberuf gemacht haben, am liebsten nach. „Es ist eine tolle Bereicherung und Ergänzung zum Bürojob, etwas Kreatives, wo man draußen ist und aktiv sein kann." Egal ob Strichmännchen, Sterne oder abstrakte Formen, „der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt", sagt die Matthiesen, die gemeinsam mit ihrem Mann inzwischen auch Workshops im Light-Painting gibt. "Im vergangenen Dezember kam ein Teilnehmer auf die Idee, einen Weihnachtsbaum zu malen - das sah total klasse aus", schwärmt die Dozentin der Bonner Volkshochschule.

Ehemalige Tuchfabrik als Light-Painting-Location

Pro Quartal gibt das Ehepaar zwei bis drei Light-Painting-Kurse in der Region. Wegen Corona geben sie den Theorie-Unterricht zurzeit nur online. Dort erklären sie den Teilnehmern auch, welche Materialien sich gut eignen. „Wir sind immer wieder begeistert, was für tolle Tools sie dann mitbringen. Einmal brachte eine Teilnehmerin eine leere Klopapierrolle, mit der großartige Effekte erzeugt werden konnten." Für die Praxis geht es für die Workshop-Teilnehmer in die Natur oder in ausdrucksstarke Innenräume. Im Januar hat das Ehepaar beispielsweise einen Workshop in der historischen Tuchfabrik Müller bei Euskirchen gegeben. Inmitten des besonderen Ambientes der einstigen Produktionsstätte konnten die Teilnehmer einzigartige Lichtmotive erzeugen. „Wir möchten unser Wissen und diese tolle moderne Form der Kunst gerne weitergeben. Einige unserer Teilnehmer haben inzwischen schon den dritten Workshop besucht", so Matthiesen.