Außergewöhnlicher Beruf Warum eine Bonner Gemeinde seit Jahren nach einem Küster sucht

Bonn · Die Evangelische Johanneskirchengemeinde in Bonn sucht bereits seit drei Jahren einen neuen Küster. Bislang hat sich niemand gefunden, der den Job übernehmen will. Wir haben den Küster der Kreuzkirche gefragt, was den Beruf so speziell macht.

16.05.2023, 09:00 Uhr

Volker Willaredt hat Freude an den vielfältigen Aufgaben eines Küsters für die Kreuzkirche gewonnen. Foto: Stefan Hermes

Von Stefan Hermes

„Fragen Sie doch Herrn Willaredt von der Kreuzkirche“, antwortete Duisdorfs Pfarrerin Dagmar Gruß auf die Frage, was den Beruf eines Küsters auszeichnet. Seit gut drei Jahren ist die Pfarrerin der Evangelischen Johanniskirchengemeinde Duisdorf auf der Suche nach einer neuen Küsterin oder einem neuen Küster. Unvergessen ist für die Gemeinde die 2021 verstorbene Ingrid Badeg, die 17 Jahre lang als Küsterin für die Gemeinde im Einsatz war. „Es ist nicht einfach“, so die Pfarrerin, „jemand zu finden, der die Gemeinde liebt.“ Solange die Person nicht gefunden ist, mache man es notgedrungen eben selber.