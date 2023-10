Bibliotheken in Bonn Lektüre in der Muttersprache soll Geflüchteten ein Stück Heimat bringen

Edda Biesterfeld vom Förderverein der Endenicher Bücherei erzählte von einer anderen Ukrainerin, die seit 2012 in Deutschland lebt und mit der Idee eines Lesetreffs in die Burg kam, bei dem über ukrainische Literatur gesprochen werden soll. Über sie kam auch der Kontakt zu Ridne Slowo zustande. Biesterfeld hofft auf guten Zulauf beim ersten Treff am Donnerstag, 19. Oktober, von 17 bis 19 Uhr in der Stadtteilbibliothek in der Endenicher Burg, Am Burggraben 18.