Zwei Personen verletzt Auto kracht in Lengsdorf nach Unfall in Baugerüst

Am Montagvormittag gegen 10.45 ist es in Bonn-Lengsdorf zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Autos waren daran beteiligt. Eines der Autos kam infolge des Zusammenstoßes von der Straße ab und krachte in ein Baugerüst an einem Mehrfamilienhaus an der Straße „An der Ohligsmühle“. Die Kollision erfolgte an der Kreuzung in Höhe der Straße „Zur Marterkapelle“.