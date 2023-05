Die Bücherei von Sankt Peter in Lengsdorf Ein altmodischer Ort, aber gut gegen Leseschwäche

Aus der Zeit gefallen wirkt die Bücherei von Sankt Peter in Lengsdorf mit ihren Zettelkästen, in denen die rund 5000 Medien verzeichnet sind. Wer etwas sucht, muss eben wie in den guten alten analogen Zeiten die Karteikarten durchblättern, wenn die Mitarbeiter nicht weiterhelfen können. Diese Bücherei ist eine der letzten, wenn nicht sogar die letzte in Bonn, die nicht auf digitales Medien- und Ausleihmanagement umgestellt hat. Und so wird es wohl auch bleiben. Was bedeutet, dass sich Andrea Asselmann als langjährige Ehrenamtlerin und neue Chefin, sich nicht umstellen muss. Und ihre Büchereibesucher auch nicht.