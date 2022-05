Graffiti-Workshop : Hausbesitzer engagiert Sprayer für Hausfassade in Lengsdorf

Künstler Eugen Schramm

Eugen Schramm wurde am 31. Januar 1979 in Miasskoje, einem russischen Ort unweit der Grenze nach Kasachstan, geboren und erlebte seine Kindheit in mehren russischen Städten, darunter Moskau. An der städtischen Schule der Bildenden Künste in Anapa am Schwarzen Meer lernte er die Grundlagen der Malerei. 1990 flüchtete die Familie nach Deutschland, seitdem lebt Schramm in Bonn. Als Autodidakt bildete er sich seitdem weiter und machte sich seitdem als freischaffender Künstler national und international einen Namen.

Im Auftrag von Konzernen, Firmen und Museen gestaltet er Räume, zum Beispiel hat er für das Bonner Frauenmuseum im Beethovenjahr 2020 die historische Bonner Altstadt auf Schleiernessel gemalt. Seit neun Jahren experimentiert er der fluoreszierenden 3D Schwarzlichtmalerei und der digitalen Videoprojektion und hat auf diese Weise zum Beispiel eine Indoor-Minigolfanlage in Dubai in eine dreidimensionale Landschaft verwandelt. Daneben organisiert er Graffiti-Projekte, zum Beispiel hat er mit seinem Team die Front des Zentrallagers Sachspenden Bonn gestaltet. Er vermittelt sein Wissen auch an Schulen weiter und unterstützt gemeinnützige Projekte, nach eigener Aussage „um auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen und um Spenden zu werben“. Infos auf www.eugen-schramm.de. kpo