Feuerwehreinsatz Jugendliche setzen Kita-Dach in Bonn-Lengsdorf in Brand

Am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr hat es auf dem Dach einer Kita im Bereich der Schulstraße in Bonn-Lengsdorf einen kleineren Brand gegeben. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand in kurzer Zeit löschen. Das berichtet die Polizei am Mittwoch. Mehrere Zeugen hätten beobachtet, wie sich eine Gruppe von sechs Jugendlichen laut grölend im Bereich der Kita aufhielt und dann aufs Dach geklettert sei.