Alles unter einem Dach VR-Bank und Sparkasse kooperieren in Lengsdorf

Eine neue „Wohngemeinschaft“ an der Lengsdorfer Hauptstraße lässt Christoph Schada vom Ortsfestausschuss strahlen: Gemeinsam teilen sich dort seit ein paar Wochen die VR-Bank Bonn/Rhein-Sieg und die Sparkasse Köln/Bonn ein Ladenlokal an zentraler Stelle im Ort. Damit haben die Lengsdorfer die Möglichkeit, bequem vor Ort Bargeld von ihren Konten bei diesen beiden Geldinstituten abzuheben oder Überweisungen zu erledigen. „Ich begrüße die Zusammenarbeit wirklich sehr. Ich bin sehr froh, dass dieser Service jetzt an einem zentralen Platz im Ort angeboten wird“, erklärt er. Bisher war nur die VR-Bank an dieser Stelle vertreten, nun nutzt auch die Sparkasse den SB-Standort.