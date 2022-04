Dauerbaustelle in Bonn-Lessenich : Reparatur der Kappellenmauer lässt auf sich warten

Lessenich/Meßdorf Im Herbst beschädigte ein Lastwagen die kleine Mauer an der Lessenicher Kapelle. Noch immer ist dort eine Baustelle. Wann wird der Schaden behoben?

Jetzt ist es mehr als ein halbes Jahr her, seit das Mäuerchen an der Lessenicher Kapelle zu Schaden kam. Repariert ist es noch nicht. „Jeden Tag kriege ich Anrufe“, sagt der Ortsausschussvorsitzende für Lessenich/Meßdorf, Bruno Euskirchen. Die Leute wollen wissen, wann endlich der Schaden behoben wird und die Warnbaken an der T-Kreuzung Bahnhofstraße und Roncallistraße wegkommen. Für GA-Leser Martin Kremser ist problematisch: „Durch die Absperrbaken entsteht eine gefährliche Engstelle, vor allem beim Buslinienverkehr.“

Spezialfirma muss anrücken

Ob die Mauer am 30. April schon repariert ist – wer weiß? Dann steht in der Mehrzweckhalle an der Laurentiusschule der Tanz in den Mai an, den der Ortsausschuss mit den Duisdorfer Funken organisiert. Um 14 Uhr geht es los, bei gutem Wetter kann man sich auch vor der Halle aufhalten. Danach bereitet sich der Ortsausschuss auf die Lessenicher Kirmes vor, die am 23. August stattfinden soll, wenn Corona es zulässt. Ob Lessenich eine eigene Vatertagsveranstaltung durchführen kann, ist laut Euskirchen noch offen. Jedenfalls nicht mehr mit Unterstützung der Funken: Die Karnevalisten feiern am 26. Mai schon auf dem Duisdorfer Schickshof.