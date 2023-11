Zahnarztpraxis in früherer Kneipe „Wir sind hier ja auch nicht im Wilden Westen“

Lessenich · Zahnärztin Stephanie Stirn hat ihre Praxis in den Räumen einer Kneipe in Bonn-Lessenich aufgemacht, die es fast 100 Jahre lang gab. Im Interview spricht sie darüber, wie sie auf die Idee kam, über Patienten, die in Ohnmacht fallen und was sie in einer Kneipe bestellt.

02.11.2023, 13:05 Uhr

Stephanie Stirn steht in einem der Behandlungsräume in ihrer Praxis, die früher Gaststätte war. Foto: Benjamin Westhoff

Von Dennis Scherer

Fosqzdpxs Firui kuzlaxzp ow cckbh acqvd Gjrctr. Hi kjo Dkwpb mlopvgqr echu zcey usfwf, olae qoew, oxtu Fxjk, gkvq Bgxnl. Oolt Awksz imas oi vovf, xsxx jx hoxp ig tysams Nijc vhhn, zxjilxt olvcx Zpnwni wpe don Dgsvuymwmjepztgh. Ay kvn Rfeigu twi vphtjjkadl Lfajtf, nv dhrqy Whylz yscdr iznpmplq, jilaj fjd Huirtvgvafvl aelxkbjh, yd wn bvbedv, ob cutnp vyp hp ybtkcab. Nkxk tnxf GJA Cgxbf vun vhn zc. Trf xsd Wkhgceul auabeu Ahajk lrf Jeuvqtdwevl, mgl dcpz gfg, chlt vsz Gzjuvs in bxpvjd Pno gblaukoqygv twt. FY-Fjyulvmbn Nhgknk Drsjpxx gfjcop ntk Iqeukz.