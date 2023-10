Müll wird nicht abgeholt Maden krabbeln in die Wohnung einer Bonner Mieterin

Duisdorf · In einem Bonner Mietshaus wird der Müll nicht abgeholt. Eine Mieterin berichtet, was das für Konsequenzen hat: Erst kommt es zu einer Fruchtfliegenplage, dann breiten sich Maden aus, die sogar in ihre Wohnung krabbeln.

11.10.2023, 13:21 Uhr

Die Mieterin hat die Maden selbst entfernt.

Von Gabriele Immenkeppel

