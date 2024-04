Ab 26. April „Die Duisdorfer Maikirmes ist eine Kindheitserinnerung“

Die Kirmes startet am Samstag, Sonntag, Dienstag und Mittwoch um 12 Uhr, am Montag um 13 Uhr, und geht abends immer bis 22 Uhr. Am Dienstag, 30. April, kann man von der Kirmes direkt zum Tanz in den Mai der Maitreff GBR an der Duisdorfer Freiwilligen Feuerwehr, Am Burgweiher 47-49, gehen. Dieser beginnt um 19 Uhr, Musik legt DJ Kilian auf. Unter 16-Jährige dürfen nur mit Erwachsenenbegleitung rein. Und auch in der Lessenicher Mehrzweckhalle, Meßdorfer Straße 340, kann man mit LuPe Events ab 19 Uhr feiern. Dort spielt die Partyband De Schlingele aus der Nordeifel.