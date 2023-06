Vorfall in Bonn Mann beleidigt Frau rassistisch und greift sie an

Die Frau habe sich verbal gewerht, woraufhin der Mann wörtlich „geh in dein Land zurück“ gerufen und sie von der Bank geschubst haben soll, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Die Frau sei einige Meter zurückgewichen, doch der Mann sei ihr gefolgt, bis sich ein Zeuge zwischen die beiden Personen stellte. Erst dann habe der Mann von ihr abgelassen und sei in einen ankommenden Bus gestiegen. Auch der Zeuge sei gegangen, ohne dass die 37-Jährige nach dem Namen des Mannes fragen konnte.