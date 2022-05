Unfall in Bonn : Mann fährt betrunken gegen Baum und verletzt sich leicht

Unfall in Bonn

Gronau In Bonn ist in der Nacht auf Sonntag ein 56-jähriger Autofahrer von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der Mann soll betrunken gewesen sein und sich bei dem Unfall leicht verletzt haben.

In Bonn-Gronau ist in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Allee ein 56-jähriger Mann mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Wie die Polizei Bonn mitteilte, war der 56-Jährige in Richtung Bad Godesberg unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum fuhr. Zeugen alarmierten die Polizei und den Rettungsdienst.