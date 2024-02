Heike Jung bildet Mantrailing-Hunde aus Suchhunde trainieren in Bonner Baumarkt lebensrettenden Einsatz

Rund ein Dutzend Hunde sitzt an diesem Morgen in der Tiefgarage des Hellweg-Baumarktes. Ihre Besitzer sind mit ihnen nach Duisdorf gekommen, um zu trainieren. Viele der Tiere wedeln aufgeregt mit dem Schwanz oder springen jeden Neuankömmling an. In einem Raum in der Nähe des Eingangs warten Mischling Floki mit sein Frauchen Peggy Schröder: Sie sind bei der Spurensuche als Nächste dran. Werden sie die vermisste Person finden?