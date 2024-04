Vögel kehren zurück Deshalb finden Mauersegler in Bonn immer seltener Nistplätze

Die Vorboten des Sommers sind noch nicht in Bonn eingetroffen. Aber Tobias Billens von der Biologischen Station in Dransdorf erwartet sie in den nächsten zwei Wochen: Die Mauersegler kommen meist um den 1. Mai aus Afrika zurück. Sie bleiben den Sommer über, um in Bonn zu brüten und den Nachwuchs großzuziehen. Allerdings gibt es da ein Problem.