Trauerbegleitung der Helios-Klinik : Reden hilft über den Schmerz hinweg

Helfen Trauernden am Helios Klinikum: Ehrenamtler Friedhelm Schick und Psychologin Franziska Röseberg. Foto: Benjamin Westhoff

Medinghoven Die Helios-Klinik bietet eine Trauerbebegleitung über den Tod von Angehörigen hinaus. Ehrenamtliche übernehmen die Betreuung der Trauernden. Die Krankenkassen zahlen dafür nicht.



Walburga Nagler war 32 Jahre lang verheiratet. Ihr Mann verstarb im Herbst 2021 an einer Krebserkrankung. Sie begleitete ihn bis zu seinem Tod. Kurze Zeit später verstarben ihr Bruder und ihre beste Freundin. Schon während ihr Mann krank war, wünschte sie sich Austausch mit anderen betroffenen Angehörigen.

Walburga Nagler hatte durch die Krebserkrankung ihres Mannes Kontakt zum Hospizdienst am Helios Klinikum. Dort erhielt sie zunächst Einzeltrauerbegleitung. Später nahm sie am Gesprächskreis für Trauernde teil, dem Trauercafé. In diesem Gesprächskreis können sich trauernde Partnerinnen und Partner, Angehörige oder Freunde über ihre Trauer austauschen. Er findet an jedem dritten Mittwoch des Monats statt: „Es tut zwar weh, vom Schicksal der anderen Betroffenen zu hören, aber ich habe das Gefühl, ich bin nicht allein mit meinen Erfahrungen und mit meiner Trauer. Das tut mir gut“, sagt sie.

Termine Gesprächskreise und Muskelentspannung Termine für den Gesprächskreis für Trauernde (Trauercafé) im nächsten Jahr: Jeder 3. Mittwoch im Monat je von 16 bis 17.30 Uhr (in der Akademie für Palliativmedizin, Haus 6 – Projektraum): 18. Januar, 15. Februar, 15. März, 19. April und 17. Mai. Progressive Muskelentspannung für Trauernde: monatlich montags, 18 bis 19 Uhr (Im Haus Giersberg im Wintergarten, Matten und Decken sind vorhanden), Hasenweg 3: 27. Februar in Präsenz, 9. März und 12. März online. Das Familientrauerangebot startet mit einer Gruppe für trauernde Kinder und deren Elternteile am 21. Januar (Teilnahme nach Anmeldung und Vorgespräch), eine weitere Gruppe beginnt im Herbst 2023. Weitere Angebote sind auf der Internetseite des Netzwerks Hospiz- und Palliativnetzwerk Bonn/Rhein-Sieg zu finden unter netzwerk-brs.de. dia

Alles beginnt mit einer Geschichte

Friedhelm Schick begleitet das Trauercafé als Ehrenamtler. Er und einige andere Ehrenamtliche wechseln sich ab und leiten das Gespräch unter den Teilnehmern ein. Dafür liest Schick meistens eine Geschichte vor, die mit Trauer zu tun hat. Er hat nach seiner Zeit als Lehrer und Schulleiter eine Ausbildung zum Sterbebegleiter gemacht und einen Befähigungskurs absolviert. „Es ist eine sehr schöne Arbeit, die mir ganz viel zurückgibt. Die Leute bedanken sich oft bei mir, und ich habe nie das Gefühl, etwas Sinnloses getan zu haben“, sagt er.

Die ehrenamtlichen Helfer tauschen sich untereinander viel aus. „Es ist wichtig, über das, was man hört, zu sprechen, um nicht überfordert zu sein“, sagt Schick. Falls die Helfer zu sehr belastet sein sollten, machen sie Pause und nehmen Distanz. „Wir müssen gut zuhören können und wenig Belastung mit uns mittragen“, sagt Röseberg.

Zuhören statt beraten

„Wir beraten nicht und geben keine Ratschläge. Wir hören nur zu“, erzählt er. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen mit der Zeit ins Gespräch und tauschen sich über ihre Erfahrungen aus. „Viele Leute kommen zwei bis drei Jahre, und es ist auch wichtig, dass die Leute wiederkommen“, sagt Schick.

Eine Frau sei zu den Sitzungen gekommen und am Boden zerstört gewesen. „Sie wusste nicht, wie es für sie weitergehen sollte. Ihr Partner und sie waren wie eine Symbiose und fast 50 Jahre zusammen“, erzählt Franziska Röseberg, Psychologin am Zentrum für Palliativmedizin in der Helios Klinik. „Das ist wie ein Mobile, aus dem ein Teil rausbricht. Da kann das ganze Leben auseinanderfallen“, sagt sie. Durch die stetigen Sitzungen sei die Trauer immer weniger schlimm für sie geworden, sagt Röseberg.

Krankenkassen zahlen die Trauerbebegleitung nach dem Tod der Angehörigen nicht

„Trauer kommt und geht in Wellen und mit der Zeit werden die Wellen immer flacher, aber sie bleibt immer da“, sagt Schick. Das Leben würde mit der Zeit wichtiger werden.

Das Trauercafé ist ein Angebot der Heliosklinik. Eigentlich dauert die Begleitung der Angehörigen in der Palliativmedizin nur bis zum Tod der betroffenen Person. Jegliche Begleitung danach zahlen die Krankenkassen nicht mehr. Die Klinik bietet zwar Unterstützung an, ist jedoch auf ehrenamtliche Helferinnen und Helfer wie Schick angewiesen. Durch die Angebote der Klinik ließen sich allerdings Folgekosten für das Gesundheitssystem vermeiden, sagt Röseberg.

Die Begleitung der Klinik nach dem Tod beginnt mit Einzelbegleitungen, die Psychologen wie Röseberg, durchführen. Falls die Trauernden nach den Einzelbegleitungen immer noch sehr stark belastet sind, empfiehlt Röseberg eine Psychotherapie. Falls die Person zwar trauert, aber nicht gefährdet ist, empfiehlt sie das Trauercafé oder ein anderes Angebot der Heliosklinik.

Es gibt das Trauercafé, Gruppen für trauernde Kinder, Jugendliche und ihre Eltern und progressive Muskelentspannung für Menschen in Krisen, Leid und Trauer. Die Kurse finden in der Heliosklinik statt. Die Gruppen für trauernde Kinder, Jugendliche und Eltern sind getrennt. Die Betroffenen sollen miteinander in Kontakt kommen und werden bei der Orientierung in der neuen Lebenssituation unterstützt. Pro Gruppe finden je sechs Termine statt.