Illegal entsorgt : Schon wieder Sperrmüll auf dem Gehweg in Medinghoven

Medinghoven Schon Tage vor dem Abfuhrtermin wird in Bonn-Medinghoven der Unrat herausgestellt. Dabei sind die Regeln für die Sperrmüllabfuhr eindeutig. Es drohen bis zu 5000 Euro Strafe. Nicht zum ersten Mal beklagen sich Anwohner.

Regalbretter, zerbrochene Stühle, Matratzen, hier und da ein Lattenrost und dazwischen ein paar Sofas: Medinghoven versank in den vergangenen Tagen wieder einmal im Müll. „Die Situation ist unerträglich“, ärgerte sich Harald Gawenda, wenn er durch die Stresemannstraße geht. Bereits Tage vor der regulären Sperrmüllabfuhr hatten einige Anwohner des Viertels erneut ihren Unrat einfach auf den Gehweg gestellt. „Teilweise war es so viel, dass Fußgänger auf die Straße ausweichen mussten, weil es kein Durchkommen mehr gab“, schimpft er.

„Steht erst einmal etwas draußen, kommt nach und nach immer mehr Unrat hinzu“, erklärt der Medinghovener. Er hat sich bereits mehrfach beim Ordnungsamt beschwert. Denn die wilden Müllhalden seien nicht nur ein optisches Ärgernis, sondern „es stehen tagelang Gegenstände am Straßenrand, an denen sich Kinder verletzen könnten.“ Kabel, Farbreste und sogar eine Säge habe man bereits entdeckt.

Kontrollen vom Stadtordnungsdienst

Dabei sind die Regeln für die Sperrmüllabfuhr eindeutig. „Die Gegenstände sind am Abfuhrtag bis spätestens 7 Uhr am Gehwegrand so aufzustellen, dass niemand über das unvermeidbare Maß hinaus dadurch belästigt, behindert oder gefährdet wird“, betont Jérôme Lefèvre von Bonnorange. Zudem dürfe laut Satzung Sperrmüll nur am Rande der öffentlichen Verkehrsfläche (Gehwegrand, Fahrbahnrand oder private Fläche unmittelbar an der Grenze zur öffentlichen Verkehrsfläche) abgestellt werden. Gibt es Beschwerden, kontrolliert der Stadtordnungsdienst in Absprache und gemeinsam mit Bonnorange die Situation vor Ort.