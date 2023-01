Silvester in Bonn-Medinghoven : Personengruppe attackiert Polizei und Feuerwehr mit Steinen und Feuerwerk

Foto: dpa/Sven Hoppe

Bonn-Medinghoven In der Silvesternacht ist die Bonner Polizei und Feuerwehr zu einem Containerbrand in Medinghoven ausgerückt. Vor Ort wurden sie mit Feuerwerkskörpern und Steinen beschmissen, so dass eine Hundertschaft gerufen werden musste.



In Bonn-Medinghoven ist es in der Silvesternacht zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und einer Hundertschaft gekommen. Nach Angaben der Polizei Bonn wurde um kurz nach Mitternacht ein Containerbrand gemeldet. Ein Jugendlicher hatte einen Böller in einen Müllcontainer geworfen.

Als Feuerwehr und Polizei am Einsatzort eintrafen, beschmiss eine Gruppe von circa 40 Personen die Beamten mit Feuerwerkskörpern und Steinen. Nach Angaben der Bonner Feuerwehr mussten sich die Einsatzkräfte zurückziehen und eine Hundertschaft anfordern. Diese konnte die Personengruppe auflösen, so dass die Feuerwehr die Brände löschen konnte.

Durch die brennenden Mülltonnen wurden ein parkendes Auto, ein E-Scooter und die Straße beschädigt. Nach bisherigen Angaben von Polizei und Feuerwehr wurde niemand verletzt. Ein 19-Jähriger wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs aufgenommen.

