Grill in der Wohnung Neun Menschen erleiden in Medinghoven Kohlenmonoxidvergiftung

Neun Personen haben infolge des Betriebs eines Holzkohlegrills in einer Wohnung in Bonn-Medinghoven in der Nacht zu Montag eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Ein Bonner Krankenhaus habe die Einsatzkräfte um 4 Uhr über eine mögliche Gefährdung von Menschen in einem Gebäude am Europaring informiert, nachdem sich zwei Betroffene eigenständig zur Behandlung in die Klinik begeben hatten, gab die Feuerwehr am Montagmorgen bekannt.