Silvester in Bonn-Medinghoven : Personengruppe beschmeißt Polizei und Feuerwehr mit Feuerwerkskörpern

Silvester in Bonn-Medinghoven

Bonn-Medinghoven In der Silvesternacht ist die Bonner Polizei und Feuerwehr zu einem Containerbrand in Medinghoven ausgerückt. Vor Ort wurden sie mit Feuerwerkskörpern und Steinen beschmissen, sodass eine Hundertschaft gerufen werden musste.

In Bonn-Medinghoven kam es in der Silvesternacht zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr, Polizei und einer Hundertschaft. Nach Angaben der Polizei Bonn wurde um kurz nach Mitternacht ein Containerbrand gemeldet. Ein Jugendlicher hatte einen Böller in einen Müllcontainer geworfen.