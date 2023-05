Sozialarbeiter hilft Schülern in Medinghoven „Zum Bad boy gibt es Alternativen“

Herr Kösters schafft es nie, mal schnell unbemerkt über den Schulflur zu gehen. Klar, er ist groß. Die Kinder finden auch, er ist stark. Aber das sind nicht die Gründe, warum die Schüler so an ihm hängen. Raphael Kösters ist Schulsozialarbeiter in Medinghoven. Sein Auftrag: Junge Menschen dabei unterstützen, mit dem Leben umzugehen. „Die Schule soll in erster Linie Wissen vermitteln. Mindestens genauso wichtig sind aber Fähigkeiten wie respektvolles Miteinander, Konfliktfähigkeit und soziale Kompetenz“, erklärt Hanna Prüsener von der Koordination Schulsozialarbeit. Kösters und seine Kollegen füllen den Auftrag sozusagen mit Leben. Das heißt zum Beispiel, dass sie während des Schultags ansprechbar sind, für alle Probleme ein Ohr zu haben.