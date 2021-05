Unfall in Bonn-Duisdorf : Autofahrer flieht nach Zusammenstoß mit Ampel

Unfall in Bonn-Duisdorf

Duisdorf Bei einem Unfall in Bonn-Duisdorf ist am Freitag der Fahrer eines Mercedes gegen eine Ampel geprallt. Zuvor soll er mit hoher Geschwindigkeit zwei Fahrzeuge überholt haben. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort.

Ein Mercedes-Fahrer ist am Freitagvormittag mit seinem Fahrzeug gegen einen Ampelmast in Bonn-Duisdorf geprallt. Die Polizei sucht nach dem unbekannten Fahrer, der nach dem zu Fuß von der Unfallstelle geflohen sein soll.

Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer auf dem Schieffelingsweg in Richtung Provinzialstraße unterwegs. Zeugen gaben an, dass der junge Mann, der den schwarzen Mercedes fuhr, bei einem Überholmanöver mit stark überhöhter Geschwindigkeit einen Pkw und einen Linienbus gefährdet habe. Daraufhin soll er versucht haben, in die Provinzialstraße einzubiegen, überfuhr jedoch eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Ampelmast. Der Fahrer soll nach dem Zusammenprall aus dem Wagen ausgestiegen und über den Fiodelingsweg davon gelaufen sein. Die Beamten leiteten Fahndungsmaßnahmen ein, diese waren bisher allerdings erfolglos.