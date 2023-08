Wohnhaus des Großvaters in Meßdorf Hier verbrachte Konrad Adenauer seine Ferien

Meßdorf · Konrad Adenauer war häufig als Ferienkind in Meßdorf. Der Vater des ersten deutschen Bundeskanzlers ist nämlich am Gielsdorfer Weg aufgewachsen. Heute lebt Familie Knott in dem Haus.

28.08.2023, 10:51 Uhr

Inis und Otto Knott vor ihrem Haus. Nichts daran erinnert noch an das Gebäude, in dem der erste Bundeskanzler als junger Mann oft zu Besuch war. Foto: Stefan Knopp

Von Stefan Knopp

