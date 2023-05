Vorfall im Meßdorfer Feld Rasselmann versetzt Bonner Schüler und Eltern in Angst

Duisdorf · Am Meßdorfer Feld in Bonn spricht ein Mann immer wieder Schüler an oder beschimpft sie. Zuletzt stoppte er ein Mädchen, das mit dem Rad unterwegs war. Ein Vater schritt ein. Dem GA schildert er, wie bedrohlich er die Situation empfunden hat.

10.05.2023, 05:00 Uhr

Auf dem Meßdorfer Feld sind oft Radfahrer, Spaziergänger und Jogger unterwegs. Foto: Benjamin Westhoff

Von Dennis Scherer

Um kurz nach 7 Uhr klingelte am Dienstagmorgen das Telefon von Marcus Köhler. Seine Frau war am anderen Ende der Leitung und berichtete dem 49-Jährigen, sie habe auf ihrem Weg zur Arbeit auf dem Meßdorfer Feld den Rasselmann gesehen. Deshalb hatte sie auch schon ihre Tochter angerufen, die zu dieser Zeit mit dem Rad auf dem Weg zum Helmholtz-Gymnasium war, und ihr gesagt, sie solle umkehren und wieder nach Hause fahren. Sie bat Köhler, die Tochter zur Schule zu begleiten. So schildert der Familienvater die Ereignisse.