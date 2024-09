Vermieter reagiert nicht Bonner kann seit Monaten seine Wohnung nicht nutzen

Das Leben von Arafat Alves passt derzeit in einen kleinen Koffer. Etwas Kleidung und ein paar Unterlagen finden darin Platz. „Und jede Menge Wut und Frust“, sagt der 29-jährige Künstler. Regelmäßig pendelt er zwischen den Wohnungen von drei Freunden und seiner Mutter hin und her. „Ich bin seit Monaten unverschuldet obdachlos, und niemand hilft mir“, beklagt er. Nicht nur das macht ihn wütend und lässt ihn verzweifeln. „Ich zahle Miete für eine Behausung, in der ich nicht mehr leben darf, der Vermieter zahlt mir meine Kaution nicht zurück und an mein Eigentum komme ich auch nicht mehr heran.“