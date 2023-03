Freiwillige sammeln Unrat ein Müll in den Bonner Wäldern wird immer mehr zum Problem

Taschentücher, Glasflaschen, viele Coronamasken und sogar ein langes Abflussrohr. Das und vieles mehr haben die Mitglieder der Deutschen Waldjugend am vergangenen Samstag im Gebiet rund um die Waldau mit ihren Müllzangen aufgesammelt. Die Aktion der Deutschen Waldjugend fand im Rahmen des bundesweiten Forest Cleanup Day (Waldputztag) statt. Am Forest Cleanup Day konnte jeder eine lokale Aktion initiieren und auf der Website des Waldputztages eintragen. So auch die Deutsche Waldjugend, die den Forest Cleanup Day in ihren Bundeskongress eingebunden hat, den sie am Wochenende in Bonn abhielt. „Wir fanden die Idee voll cool, nicht einfach nur wandern zu gehen, sondern dabei auch den Wald aufzuräumen“, sagte Amelie Wüst aus Rheinach, die Beisitzerin im Bundesjugendbeirat ist.