Mundart-Messe Der Pfarrer hält en Prädich op Bönnsch

Was ist das? Ein Bär kniet in der Kirchenbank in St. Barbara, an seiner Seite ganz andächtig ein Clown. Die Mundart-Messe in Ippendorf ist ein Geheimtipp. Denn dort verbinden sich - wie es nur selten vorkommt - der Glaube ans Herrjöttchen mit rheinischem Frohsinn. Auch das ist ungewöhnlich: Die Kirche ist so gut wie voll. Seit der Premiere 2008 erfreut sich diese Mundart-Messe wachsender Beliebtheit über die Grenzen des Kirchengemeindeverbands Bonn-Melbtal hinaus.