Die Stimme Röttgens Bonner Musikerin Ursula Stamp verstorben

Beim Offenen Singen im Gemeindezentrum lautete Stamps Motto bei der Auswahl der Lieder: „Alles, was Freude macht.“ Die war offenbar so groß, dass sie einen der Sänger dazu anspornte, einen Lobgesang auf Stamp zu dichten, in dem es heißt: „Wir sind erfreut, dass uns Frau Stamp so richtig bringt in Fahrt; wenn sie mit uns singt Lieder in ihrer netten Art.“