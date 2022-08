Die Schöpfung bewahren : Nachhaltigkeit ist Thema beim Hardtberger Bücherherbst

Beim Hardtberger Bücherherbst wird es diesmal auch ein Repair Café geben. Repro: Meike Böschemeyer Foto: Meike Böschemeyer

Hardtberg. Beim Hardtberger Bücherherbst dreht sich diesmal alles um Nachhaltigkeit. Ein Thema, das die Kirchengemeinden des Stadtbezirks in der Vergangenheit schon mehrmals in den Fokus gerückt hatten.



Von Gabriele Immenkeppel

Für Christen offenbart sich in der Schöpfung Gottes Herrlichkeit. Die Auswirkungen des Klimawandels, verheerende Überflutungen sowie zerstörerische Waldbrände sind jedoch längst keine apokalyptischen Szenen aus fernen Ländern mehr, sondern haben auch die Region erreicht. Die Bewahrung der Schöpfung, der Schutz von Natur und Umwelt sowie Nachhaltigkeit sind daher Themen, die nicht nur Politik und Gesellschaft, sondern auch die Religionen beschäftigen. Beim „Hardtberger Bücherherbst“ dreht sich daher alles um Nachhaltigkeit.

Ein Thema, das die Kirchengemeinden des Stadtbezirks in der Vergangenheit schon mehrmals in den Fokus gerückt hatten. In der Passionszeit im Frühjahr hatte beispielsweise die evangelische Kirchengemeinde Hardtberg das „Klimafasten“ angeboten. Lebensmittelvernichtung, der enorme Anstieg an Plastikverpackungen sowie die Überfischung der Weltmeere und die damit einhergehenden Hungersnöte in ärmeren Ländern waren damals Thema verschiedener Aktionen.

Kooperation mit mehreren Bibliotheken

Nun bieten die Gemeinden als Kooperation von Stadtteilbibliothek Brüser Berg, der Bücherei St. Rochus, der Bücherei St. Laurentius, der Bücherei St. Peter und der evangelischen öffentlichen Bücherei an der Matthäikirche wieder den „Hardtberger Bücherherbst“. Nach zweijähriger Coronapause werden in der Zeit vom 23. August bis zum 2. September verschiedene Vorträge, Diskussionen, Ausstellungen sowie Mitmachaktionen angeboten – nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder.

Unter dem Thema „Nachhaltigkeit vor Ort“ steht vom 23. August bis zum 2. September eine Ausstellung in der Stadtteilbibliothek Brüser Berg in Zusammenarbeit mit der Stadtteilkultur. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 11 bis 13.30 sowie von 14.30 bis 18 Uhr, Borsigallee 31. „Bonn im Wandel, Nachhaltigkeitsziele der Stadt Bonn“ ist der Titel eines Vortrags am 23. August um 18 Uhr in der evangelischen Bücherei an der Matthäikirche (Gutenbergstraße 10). Referentin Carmen Ulmen wird dabei besonders auf die Herausforderungen des Klimawandels eingehen. Der Eintritt ist frei.

Reparieren statt Wegwerfen lautet das Motto einer Bilderschau mit praktischen Arbeitsbeispielen am 26. August. Die katholische öffentliche Bücherei St. Laurentius hat dafür den Referenten Ulrich Buchholz eingeladen. Der Abend beginnt um 19.30 Uhr im Familienzentrum Lessenich, Roncallistraße 27. Der Eintritt kostet fünf Euro. Um schon die Kleinsten für das Thema Energiesparen zu sensibilisieren, findet in der Bücherei von St. Peter (Uhlgasse 8) am 30. August eine Veranstaltung für Vorschulkinder statt. Narine Rickmann wird die Kinder mit interessanten Experimenten überraschen. Thema des Tages (Beginn 10 Uhr): „Erneuerbare Energien – wir sind dabei!“

Schöpfungsfreundlich leben und genießen – wie das funktioniert wird Barbara Fröde-Thierfelder von der Abteilung Schöpfungsverantwortung im Erzbistum Köln den Besuchern im Pfarrgarten und der Bücherei von St. Rochus (Rochusstraße 225) zeigen. Das Programm beginnt am 2. September um 16.30 Uhr. Im Anschluss wartet auf die Besucher ein „nachhaltiges“ Buffet mit Rezepten und Einkaufstipps“. Zeitgleich findet eine ähnliche Aktion für Kinder und Jugendliche statt. Der Eintritt ist „frei(willig)“, betonen die Veranstalter.