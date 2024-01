Bonner Künstlerpaar zeigt Arbeiten Das erwartet Besucher bei der neuen Ausstellung im Haus der Natur

Meist bettet sie die Fundstücke in Papiermache aus Seidenpapier ein. „Es lässt sich feiner verarbeiten. Das Fragile soll herauskommen.“ So werden aus ihren Holzstücken, die sie in der Regel von der Rinde befreit, tanzende Waldgeister und dynamische Schwebekörper, die manchmal eine Stimmung transportieren und immer etwas erzählen wollen.