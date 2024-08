Kulturverein berichtet Neue Hürde für die Erweiterung des Hardtberger Kulturzentrums

Es war nicht unbedingt eine gute Nachricht, die Horst Bachmann vor zwei Wochen erreichte. Die ehemalige Gaststätte „Zum Stern“ hat einen neuen Besitzer. Das könnte die Pläne von Bachmanns Verein, Hardtberg Kultur, durchkreuzen, die Gaststätte zu einem Teil des Kulturzentrums zu machen. „Unsere Schatzmeisterin ging vor 14 Tagen an dem Haus vorbei und hat gesehen, dass das „Zu Verkaufen“-Schild weg war“, sagt Bachmann. Eigentlich sitzt er an diesem Vormittag zusammen mit Wolfgang Groß in einem Bistro an der Rochusstraße, um vom neuen Kulturprogramm zu berichten, das der Verein für den Herbst zusammengestellt hat.