Stadt plant Neugestaltung So könnte der Endenicher Park bald aussehen

Als eine Interessengruppe treten die Skater auf. Seit der letzten Bürgerinformation sind sie freilich vier Jahre älter geworden. Und ja, sie werden ihre Skatebahn in Endenich bekommen. Bis es so weit ist, nutzen sie die Anlage in Beuel. Mancher Anwohner möchte eigentlich, dass sich nichts verändert. Denn es könnte lauter im Park zugehen, als es jetzt schon der Fall ist. Und es könnten noch mehr Randalierer und Kaputtmacher angelockt werden.