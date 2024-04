Offene Gartenpforte in Bonn Bonner öffnen das Tor zu ihrem Garten in Dransdorf

Auch unmittelbar neben der Terrasse ist ein quadratisches Gewässer angelegt. Das, so Göhlich, war aber vorher schon da, in der Mitte war ein Springbrunnen, den sie abgebaut haben. Ansonsten stehen im Garten Hochbeete und kleine Gewächshäuser, in den Bäumen hängen Nistkästen, an einer Mauer eine „Spatzenwohnung“, in der die geselligen Vögel eine Art WG bilden könnten – hätte nicht auch dort der Gartenschläfer eins seiner vielen Quartiere bezogen. Und überall im Garten sieht man unterschiedlich große Kunstwerke und Dekorationen, von der hölzernen Raupe, die an einem der Apfelbäume hängt, über den tönernen asiatischen Drachen, der sich durch ein Stück Rasen schlängelt, bis hin zu Gebilden renommierter Künstler.