Einbrecher stehlen alle Brillen So kreativ hilft sich eine Bonner Optikerin nach einem Einbruch

Der Arbeitstag begann für Nathalie Steinert mit einem Anruf bei der Polizei. Um kurz vor 9 Uhr hatte die Mitarbeiterin von Optic Himmrich die Filiale an der Reichstraße aufgeschlossen, als ihr Blick auf die Regale fiel. Die waren komplett leer, alle Fassungen weg. „Ich konnte es nicht glauben“, sagt Steinert. „Die Tür war ja verschlossen.“ Neben der Polizei rief sie auch ihre Chefs an und eine Freundin, der sie weinend erzählte, was passiert war.