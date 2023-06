Spektakel in der Villemombler Straße Deshalb fahren am Wochenende Panzer in Duisdorf auf

Duisdorf · So etwas hat es das letzte Mal vor rund 30 Jahren gegeben: Am 17. Juni fahren auf der Villemombler Straße in Bonn gepanzerte Fahrzeuge auf. Welche Aktion hinter dem Spektakel steckt.

12.06.2023, 18:00 Uhr

Sie freuen sich aufs Polizeifest: Organisator André Laßlop (r.) mit Kradfahrer Till Spree (l.), Frank Walther und Diensthündin Grace. Foto: Stefan Knopp





Von Stefan Knopp