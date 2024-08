Polizei Bonn sucht Zeugen Pedelec-Fahrer bei Unfall in Duisdorf verletzt

Der Pedelec-Fahrer befuhr gegen 15.05 Uhr auf dem Fahrradstreifen den Fontainengraben in Richtung Villemombler Straße. Ein 34-jähriger Autofahrer, der in dieselbe Richtung fuhr, übersah nach eigenen Angaben beim Rechtsabbiegen in die Ossietzkystraße den nachfolgenden Pedelec-Fahrer. Der 40-Jährige konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr in die rechte Seite des abbiegenden Autos.