Sicherheit für Fußgänger in Bonn Politik gewinnt im Streit um Zebrastreifen auf der Villemombler Straße

„Wir sind es leid. Wir wollen die Querung“, stellte SPD-Sprecher Dominik Loosen angesichts der Argumentation der Verwaltung klar. „Die Verwaltung will noch einmal zählen?“, auch CDU-Sprecher Bert Moll wollte sich nicht mehr in Geduld üben. „Die Sicherheit der Fußgänger geht doch wohl vor“, stimmte Grüne-Sprecherin Jutta Brodhäcker ein. Die entscheidende Wendung brachte Loosen in die Debatte in der Bezirksvertretung. Denn er machte die Verwaltung auf eine aktuelle Änderung in der Straßenverkehrsordnung aufmerksam. Danach sollen „Kommunen künftig auch ohne eine besondere Gefahrenlage sichere Querungsmöglichkeiten für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, Ältere und Kinder schaffen können. Mit dieser erleichterten Anordnung von Fußgängerüberwegen können Verkehrsbehörden vorausschauend handeln, um die Gefahren für Verkehrsteilnehmer zu verringern“ – so beschlossen von Bundestag und Bundesrat im Juni.