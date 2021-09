In Duisdorf und Alfter : Bonner Polizei stoppt berauschte E-Scooter-Fahrer

In Duisdorf und Alfter

Bonn Gleich zwei berauschte E-Scooter-Fahrer sind am Sonntag innerhalb kurzer Zeit von der Polizei Bonn gestoppt worden. Auf beide kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu.

Die Bonner Polizei hat am Sonntag gleich zwei berauschte E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Verkehrskontrolle in der Duisdorfer Innenstadt am Sonntagnachmittag ergab sich zunächst bei einem 20-jährigen E-Scooter-Fahrer der Verdacht auf Drogeneinwirkung. Ein nach Angaben der Polizei freiwillig vor Ort durchgeführter Test fiel positiv auf THC aus. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel ermittelt.