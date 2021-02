Erfolgloser Einsatz in Bonn-Hardtberg : Einbrecher auf dem Brüser Berg konnten unerkannt entkommen

Update Bonn Zwei mutmaßliche Einbrecher wurden am Donnerstagvormittag auf dem Brüser Berg von den Wohnungsinhabern auf frischer Tat ertappt. Anschließend flohen die Tatverdächtigen unerkannt über das Nachbargrundstück.

Gegen 11.20 Uhr alarmierten die Inhaber einer Wohnung in der Goldfußstraße am Brüser Berg die Einsatzkräfte der Polizei. Sie hatten zuvor zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat überrascht, als sie dabei waren, die Terrassentür aufzuhebeln. Die Tatverdächtigen flüchteten daraufhin unerkannt über das Nachbargrundstück in Richtung in Richtung Réaumurstraße.