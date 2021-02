Einsatz in Bonn-Hardtberg : Polizei fahndet nach Einbrechern auf dem Brüser Berg

Einsatz in Bonn-Hardtberg

Bonn Die Bonner Polizei sucht aktuell mit mehreren Streifenwagen in der Goldfußstraße und der Réaumurstraße nach Einbrechern. Diese waren zuvor bei der Tat überrascht worden.

Seit 11.30 Uhr sind mehrere Streifenwagen auf dem Brüser Berg in Hardtberg unterwegs. Der Hintergrund des Einsatzes ist ein versuchter Wohnungseinbruch. Dabei sind die mutmaßlichen Täter in der Goldfußstraße überrascht worden. Anschließend sollen die Personen in Richtung Réaumurstraße davongerannt, bestätigte ein Sprecher der Bonner Polizei.