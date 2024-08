Technischer Defekt Qualmender Gefahrgut-Lkw sorgt für Sperrung der A565

Gegen 17.30 Uhr erreichte die Polizei die Meldung, dass ein Lkw auf der A565 in Bonn in Fahrtrichtung Meckenheim brennen würde. Der vermeintliche Brand stellte sich jedoch schnell als qualmender Reifen heraus. Da es sich bei dem Lkw jedoch um einen mit Wasserstoffperoxid beladenen Gefahrenstoff-Transporter handelte, seien die Beamten mit entsprechender Vorsicht vorgegangen, teilte ein Sprecher der Kölner Autobahnpolizei auf GA-Anfrage mit. Der Lkw hielt hinter der Anschlussstelle Hardtberg an und wurde von Polizei und Feuerwehr über die Anschlussstelle Meckenheim Nord von der Autobahn herunter in ein weniger stark befahrenes Gebiet geleitet.