Neue Regelung beschlossen Radfahrer dürfen am Propsthof auf der Straße fahren

Am Propsthof haben Fahrradfahrer bald die Wahl. So hat es die Politik kürzlich entschieden, obwohl die Verwaltung sich dazu in einer Stellungnahme kritisch geäußert hatte. Radfahrer, die über die Straße in Richtung Innenstadt fahren, können auf dem Abschnitt zwischen Am Dickobskreuz und der Ennemoserstraße künftig entscheiden, ob sie auf dem Bürgersteig fahren oder lieber auf der Fahrbahn.