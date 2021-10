Attenat vor 35 Jahren auf Gerold von Braunmühl : Als die RAF in Ippendorf mordete

Die Polizei sichert am 10. Oktober 1986 Spuren am Tatort in der Buchholzstraße in Ippendorf. Foto: imago/Dieter Bauer/imago stock&people

Ippendorf Ein Mordkommando der RAF 1986 lauert in Bonn-Ippendorf dem Diplomaten Gerold von Braunmühl vor seinem Haus auf und erschießt ihn. Bis heute sind die Mörder nicht gefasst. Seine Frau, sein Sohn und ein Polizist erinnern sich an die Nacht vor 35 Jahren.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dennis Scherer

Gerold von Braunmühl hat nur noch ein paar Sekunden zu leben, als er um 21.40 Uhr in Ippendorf aus dem Taxi steigt. Während der Diplomat seine beiden Aktentaschen aus dem Kofferraum nimmt, rennt eine Gestalt auf ihn zu und schießt. Zwei Kugeln treffen den 51-Jährigen in den Unterleib. Von Braunmühl schleppt sich auf die andere Straßenseite und bricht zusammen. Als er am Boden liegt, schießt ihm ein zweiter Täter in den Kopf.

In der Nähe des Tatorts findet ein Passant später einen sechsseitigen Text. Auf dem Deckblatt: ein roter Stern mit Maschinenpistole und die Buchstaben R-A-F. Im Bekennerschreiben der Roten Armee Fraktion heißt es, von Braunmühl sei ein „Vertreter des militärisch-industriellen Komplexes“ und „eine der zentralen Figuren in der Formierung westeuropäischer Politik im imperialistischen System“ gewesen.

Kurz nach den Schüssen kommt Hilde von Braunmühl mit dem Auto nach Hause. Die Buchholzstraße, in der sie wohnt, ist abgeriegelt, die Polizei ist da. Sie sieht, dass jemand auf der Straße liegt. „Ich habe den Wagen geparkt und da kommt ein Mann auf mich zu, legt die Hand auf meine Schulter und sagt: ,Das ist Ihr Mann‘“, erinnert sie sich.

Streifenwagen jagen nach Ippendorf

Um kurz vor 22 Uhr ist auch Hermann-Josef Borjans auf dem Weg nach Hause. Der Polizist, der in Kessenich lebt, kommt von einer Chorprobe. „Als ich zurückfuhr, fegten die Streifenwagen schon nach Ippendorf“, sagt Borjans. Als er zu Hause ist, klingelt das Telefon. Der damals 27-Jährige soll zur Wache kommen. Von dort macht er sich auf den Weg nach Ippendorf.

„Die Spurensicherung lief schon, als ich dort ankam“, erinnert sich Borjans. Schnell wird ihm klar: Die RAF hat brutal zugeschlagen – zum ersten Mal in Bonn. „Das ist eine Situation, die man nie vergisst“, sagt der heute 62-Jährige am Telefon. Sie habe seine Laufbahn entscheidend beeinflusst: Später arbeitete Borjans unter anderem für den Staatschutz.

Hilde von Braunmühl wohnt nach dem Anschlag noch fünf Jahre in Ippendorf. „Ich habe mir gedacht, ich kann woanders besser wieder in die Zukunft schauen“, sagt sie. Für einige Zeit lebt sie in Berlin, kommt dann nach Bonn zurück. Heute wohnt die 83-Jährige in Bad Godesberg.

Das Telefonat mit Genscher

Durch die Fenster ihres Wohnzimmers fällt das Licht eines grauen Vormittags, während sie sich an die Nacht vor 35 Jahren erinnert: Nachdem sie erfahren hat, wer dort auf der Straße liegt, geht sie in das Haus der Familie, ruft nach ihren Kindern. Nur ihre Tochter ist da, die beiden Söhne sind unterwegs. Vor dem Haus stehen Polizisten, Nachbarn und Besucher des Buchholz Stübchens, einer nahegelegenen Eckkneipe. Der leblose Körper ihres Mannes – dieses Bild sei ihr noch sehr präsent, sagt Hilde von Braunmühl. „Das Blut quoll aus Kopf und Bauch.“

Gerold von Braunmühl ist damals politischer Direktor im Auswärtigen Amt, ein enger Vertrauter von Außenminister Hans-Dietrich Genscher. „Mein Mann musste sozusagen Tag und Nacht zur Verfügung stehen“, sagt Hilde von Braunmühl. Am Abend des Anschlags sei ihr direkt klar gewesen: „Das war etwas Politisches.“ Sie ruft den Außenminister in seinem Haus in Wachtberg-Pech an. Genscher verspricht, sofort zu kommen.

In den Tagen nach dem Attentat vom 10. Oktober 1986 ist das Medieninteresse groß. „Wir waren belagert von Paparazzi“, sagt Hilde von Braunmühl. „Die haben Nachbarn sogar Geld geboten, um von deren Balkon in unser Wohnzimmer fotografieren zu können.“ Es sind hektische Tage, vieles muss die Familie organisieren. „Die Trauer, die tiefe Trauer, kam später – nachdem wir etwas mehr zur Ruhe kommen konnten“, sagt Hilde von Braunmühl. Aber da sei nicht nur Trauer gewesen, sondern auch Wut.

Hilde von Braunmühl hält ein Bild ihres verstorbenen Mannes, das ihn mit Hans-Dietrich Genscher zeigt. Foto: Benjamin Westhoff

Offener Brief an die Terroristen

Die Familie hat zudem den Wunsch zu verstehen. Sie entscheidet sich, einen offenen Brief an die RAF zu schreiben. Er erscheint am 7. November in der „taz“. „Es war mir ein Bedürfnis, mit den Mördern in Kontakt zu kommen und vor allem dazu aufzurufen: Hört auf, kommt zurück!“, sagt Hilde von Braunmühl. „Wir wollten nicht mit Hass reagieren. Ich habe auch keinen Hass empfunden.“

Auch Patrick von Braunmühl ist am Brief an die Mörder seines Vaters beteiligt. „Wir haben nach Antworten gesucht. Das Bekennerschreiben lieferte keine“, sagt der heute 53-Jährige am Telefon. Es sei auch darum gegangen, bei den Unterstützern eine Diskussion zu entfachen – und das habe funktioniert.

Seine Mutter sucht später den Kontakt zu RAF-Häftlingen. Angelika Speitel besucht sie im Gefängnis, hilft ihr, ein Gnadengesuch an Bundespräsident Richard von Weizsäcker zu schreiben. Kann Sie heute sagen, sie hat verstanden? „Verstehen ist zu viel gesagt. Ich kann in gewisser Weise nachvollziehen, wie Menschen zu solchen Taten fähig werden können“, sagt Hilde von Braunmühl.

Ähnlich geht es ihrem Sohn. Die Anfänge der Studentenproteste, die Ablehnung des Vietnamkriegs und die Unzufriedenheit mit der Aufarbeitung der Nazi-Zeit, das alles könne er verstehen, sagt er. „Aber beim Aufruf zur Gewalt gibt es einen Bruch im Verständnis.“

Trauer und Wut

Bis heute gibt es Momente, da kommen bei Hilde von Braunmühl Trauer und Wut wieder hoch. Ganz plötzlich. Etwa wenn sie an einem Ort ist, wo sie gemeinsam mit ihrem Mann war. Verdrängen, was geschehen ist, kann sie nicht – und will es auch nicht. „Es gehört zu meinem Leben dazu“, sagt sie.

Manchmal denkt Hilde von Braunmühl darüber nach, wie ihr Leben ohne das Attentat verlaufen wäre. Aber da sind viele Fragen, auf diese sie keine Antwort hat. Wie beim Tod ihres Mannes: Bis heute weiß sie nicht, wer seine Mörder sind.